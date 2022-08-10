Сейчас НАПК подготовило санкционный список из 362 новых кандидатов, которые поддерживают политику Кремля.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список потенциальных кандидатов на международные санкции еще 362 человека, которые поддерживают политику Кремля, в их числе, в частности, советник четырех украинских президентов Дмитрий Выдрин.

Как сообщает НАПК, в числе новых кандидатов известные пропагандисты и судьи, которые причастны к делам против российских оппозиционеров.

В частности, НАПК инициирует наложение санкций на 8 судей, причастных к производствам против российских оппозиционеров за их антивоенные публичные высказывания; на 14 депутатов совета депутатов г. Новосибирска, которые инициировали преследование коллеги-депутата и стали причиной возбуждения в отношении нее уголовного дела по статье о "военных фейках".

НАПК также предлагает наложить санкции на пропагандистов, среди которых бывший народный депутат Украины, советник четырех украинских президентов Выдрин. Российское вторжение Выдрин считает демилитаризацией и денацификацией, высказывает свое "экспертное мнение" как политолог и журналист пропагандистского портала "Украина.ру".

В список предлагается также историк Феликс Разумовский, который распространяет нарративы об "идеологии укрфашизма", "внешнем управлении Украиной" и "преступлениях ВСУ перед мирным населением"; режиссер Никита Михалков, который распространяет абсурдные заявления о биолабораториях и попытке уничтожения славянского этноса инфицированными птицами; певица Ирина Аллегрова, которая после долгого молчания публично заявила, что поддерживает действия российской армии; рок-певцы Валерий Кипелов и Александр Иванов, которые пропагандируют войну на своих концертах.

НАПК также предложило включить в списки главу российского Красного Креста Павла Савчука. Эта организация агитирует россиян идти на войну против Украины и направляет гуманитарные грузы российским военным.

Отмечается, что в настоящее время всего в списки внесены уже 18,9 тыс. физических и 4 тыс. юридических лиц.

Напоминается, что роль НАПК в идентификации кандидатов на санкции предусмотрена в Дорожной карте индивидуальных санкций, разработанной международной группой Ермака-Макфола по поводу санкций.

Война в Украине и санкции:

26 июля 2022 года Британия расширила санкционный список россиян.

Новые санкции за российское вторжение – Британия расширила список попадающих под ограничения россиян. Лондон добавил в обновленный санкционный список имена 29 губернаторов и министра юстиции России с заместителем. Последние двое, по мнению Британии, преследуют выступающих против войны - именно эти чиновники отвечают за создание российского списка "иностранных агентов".

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