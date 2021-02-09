Речь идет о "Слуге народа", "Оппозиционной платформе ˗ За жизнь", "Европейской солидарности" и ВО "Батькивщина".

Четыре партии преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись сейчас.

Читайте такжеЗеленский снова победил бы на президентских выборах – опросОб этом свидетельствуют результаты проведенного социологической службой Центра Разумкова исследования, которое есть в распоряжении УНИАН.

По результатам опроса, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 14,9% всех опрошенных или 22,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

Далее украинцы готовы поддержать партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (соответственно 14,1% и 21,9%), партию «Европейская солидарность» (соответственно 11,6% и 18,1%), ВО «Батькивщина» - соответственно 7, 5% и 10,3%.

Не преодолевают проходной барьер партия «Сила и честь» (за нее готовы отдать свой голос 2,9% или 4,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать), партия «Голос» - соответственно 2,1% и 2,7%, Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2,1% и 2,5%, партия ВО «Свобода» - соответственно 1,8% и 2,5%, партия «Гражданская позиция» - соответственно 1,7% и 2,4%, партия «Украинская стратегия Гройсмана» - соответственно 1,6% и 2,3%, «партия Шария» - соответственно 1,6% и 2,1%, партия «Оппозиционный блок» ˗ соответственно 0,9% и 1,1%, партия «УДАР Виталия Кличко» ˗ соответственно 0,9% и 1,2%.

При этом 54% респондентов поддержали бы отставку правительства Украины (28% были бы против этого). Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 52% опрошенных (не поддерживают 31%).

Как проводился опрос

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года.

Методом интервью «лицом к лицу» было опрошено 2019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Виталий Саенко