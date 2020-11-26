Решено направить в суд протоколы об административных нарушениях в отношении «112 Україна», «Наш», «NewsОne» и региональных «Z Zik», «Тернопіль 1», «V», «КМТ», «Z», «Рівне 1».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания составил протоколы в отношении 9 украинских вещателей об административном нарушении избирательного законодательства и направит их в суд.

Читайте такжеСкандал с вмешательством в выборы на Закарпатье: украинские пограничники "развернули" уполномоченного правительства ВенгрииОб этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

«Из-за выявленных фактов несоблюдения порядка ведения предвыборной агитации Национальный совет на заседании 26 ноября решил направить в суд протоколы об административных нарушениях в отношении общенациональных телеканалов «112 Україна», «Наш», «NewsОne» и региональных «Z Zik», «Тернопіль 1», «V», «КМТ», «Z», «Рівне 1», - говорится в сообщении

Отмечается, что об этих случаях регулятор также информирует Центральную избирательную комиссию.

«Решение в отношении вещателей принято на основании заключений рабочей группы, действующей при Национальном совете по надзору за соблюдением в СМИ избирательного законодательства», - отметили в Нацсовете.

Они объяснили, что основанием для составления протоколов стали несоблюдение ряда норм Избирательного кодекса Украины, среди которых ч. 4 ст. 51, ч. 5 ст.51, ч. 3 ст. 52, ч. 4 ст. 57, ч. 8 ст. 57, ч. 6 ст. 55, ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса и пункт а) ч.1 ст. 59 закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Также в Нацсовете привели примеры нарушения телеканалами законодательства о выборах.

В частности, 20, 21 октября и в день голосования 25 октября телеканал «112 Україна» (ООО «ТРК «112-ТВ», г. Киев) и 20 октября и 25 октября телеканал «NewsОne» (ООО «Новини 24 години», г. Киев) транслировали в эфире сюжеты с символикой политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», содержащие скрытую предвыборную агитацию.

Телеканал «Наш» (ООО «Наш 365», г. Киев) 21 октября демонстрировал предвыборную агитацию в форме политической рекламы партии «Перемога Пальчевського», которая не была отделена от других материалов и обозначена как таковая. Также 23 октября он транслировал передачу «Марафон» с антиагитационной речью кандидата на должность Славянского городского головы Донецкой области от «Партии мира и развития» Нели Штепы против политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«Z Zik» (ООО «ТРК «Нові комунікації», г. Львов) 20 и 22 октября показывал сюжеты о поездках в разные города народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Наталии Королевской, Александра Фельдмана. В основном такие поездки имели целью поддержку местного кандидата от партии «ОПЗ» и содержали символику политпартии.

«Z» (КП «Муніципальна телевізійна мережа», г. Запорожье) в день голосования 25 октября транслировал информационную программу «Місто zp.ua», где в нескольких сюжетах показывали кандидата на должность Запорожского городского головы, действующего мэра Владимира Буряка, и транслировали его призыв активно участвовать в выборах.

«КМТ» (КП «Державна студія «Державна студія «Калуське міське телебачення», г. Калуш Ивано-Франковской обл.) 19 октября транслировал передачу «На часі» с участием кандидата на должность Калушского городского головы Игоря Насалика. В этот же день телеканал «Рівне 1» (ООО «ТРК «Рівне 1») в передаче «Новини» показал сюжет о приеме жителей города в общественной приемной кандидата на должность городского головы Юрия Вознюка, в котором присутствовала символика партии и признаки предвыборной агитации.

«Тернопіль 1» (ПП «ТРО «Тернопіль-медіа») 24 октября транслировал передачу «Персона від мрії до успіху», которая была посвящена кандидату в мэры города от ВО «Батькивщина» Леониду Бицюре. Сумской телеканал «V» (ООО «ТРК «Відікон», г. Сумы») также в этот день выпустил программу «Будівельна компанія Федорченка» об истории и достижениях компании и ее генерального директора, который одновременно был кандидатом в депутаты Сумского областного совета.

Протоколы об административных нарушениях вещателями избирательного законодательства в соответствующем порядке будут переданы в судебные инстанции.

Местные выборы в Украине

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Автор: Дмитрий Хилюк