Мы будем править страной ближайшие пять лет, заявил Эрдоган.

Кандидат в президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах и посвятил своим сторонникам песню.

На опубликованных кадрах Эрдоган из автобуса обратился к сторонникам в родном районе Стамбула и поблагодарил всех, кто участвовал в выборах: "Второй тур президентских выборов мы завершили благодаря поддержке народа".

Политик исполнил в честь своей, как он утверждает, победы песню. "Мы будем править страной ближайшие пять лет", - циитирует его BBC.

Выборы в Турции - главное

Хотя окончательных результатов пока нет, первые результаты показывают, что президент Турции Эрдоган может продлить свое правление до третьего десятилетия.

Официальные результаты показывают, что Эрдоган примерно на 4% опережает своего соперника Кемаля Кылычдароглу по большинству подсчитанных голосов.

Президентские и парламентские выборы в Турции называют историческими, поскольку впервые за 20 лет правления Эрдогана у оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу появился шанс на успех.

Накануне голосования Эрдоган несколько раз становился фигурантом скандалов. Например, турецкая оппозиция обвинила его в нежелании передать власть мирным путем в случае проигрыша, заявив при этом о вмешательстве России.

Кроме того, Эрдоган в день выборов раздавал деньги детям как подарок, что, по мнению наблюдателей, все же не является подкупом, поскольку у детей нет права голоса на выборах.

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