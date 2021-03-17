Опровержение мифа об "украинском вмешательстве" является очередным фиаско РФ, отметил украинский министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американская разведка не нашла никаких признаков вмешательства Украины в выборы в США.

Об этом он написал в своем Ttwitter.

«Конец мифа о «вмешательстве Украины в выборы». Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США», - написал Кулеба.

«Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ», - подчеркнул он.

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Вмешательство в выборы в США: что известно

Американские спецслужбы не раз заявляли о вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах.

15 марта 2019 года США ввели санкции против ряда граждан России, среди которых двое сотрудников ГРУ, из-за вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

30 сентября США ввели санкции на активы российского олигарха Евгения Пригожина и против сотрудников "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", за попытки повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США в 2018 году.

22 октября 2020 года директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил о попытки России и Ирана вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.

11 января 2021 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций, которые, по мнению американских властей, является частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. В Минфине США указывают на причастность к этой сети украинского внефракционного народного депутата Андрея Деркача, против которого 10 сентября 2020 года Министерство финансов США ввело санкции.

В Минфине США назвали Деркача "активным российским агентом", который прямо или косвенно участвовал в попытках вмешательства в президентские выборы в США.

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Автор: Инна Андалицкая