Результатом властной катастрофы в РФ должна стать колонизация территорий.

Ожидается катастрофа, потому что российский диктатор Владимир Путин, который неизменно держит власть в своих руках, загнал себя в угол после имитации выборов.

"Я хочу, чтобы вы все обращали внимание, когда выступает Путин, на его, прежде всего, поведение. Это уже к людям, которые имеют специальность. И имейте в виду, что у него очень сложная ситуация. И если сейчас кто-то ошибочно считает, что он имеет какие-то успехи, что у него все хорошо, что он там победил, что нарисовали ему там 80 или 120%... На самом деле он понимает, что это для них всех катастрофа. У него нет выхода из той ловушки, в которую он сам себя загнал", - рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире информационного марафона.

В частности, секретарь СНБО отметил, что с Путиным никто не будет общаться, а Россию в том виде, в котором она на сегодняшний день существует, никто не будет принимать во внимание.

Видео дня

"Единственное, что у него остается, это так называемый ядерный шантаж... Но это уже вопрос к политикам в мире, насколько долго они будут все это терпеть, насколько долго они будут закрывать на это все глаза", - сказал Данилов.

Он выразил сожаление, что в мире есть некоторые политики, которые поздравляют Путина с "победой" во время имитации выборов.

"Пройдет время. Все будет расставлено на свои места. Потому что у современного фюрера это последняя гастроль. Никаких выборов следующих Путин уже делать не будет. Это будет совсем другая ситуация. И имейте в виду, что тот синдикат, который сейчас уже окончательно зафиксировался в результате событий, которые происходили на Московии в пятницу, субботу и воскресенье, приведет к катастрофе ту территорию, и в конце концов, мы дождемся вопроса, когда последняя страна, которая имеет колонии на своей территории, будет деколонизирована", - подчеркнул Данилов.

Выборы Путина в РФ - главные новости

Имитация президентских выборов в России происходила 15-17 марта. На оккупированных территориях Украины российские захватчики силой заставляли украинских граждан участвовать в имитации процесса сохранения Путина у власти.

18 марта Центральная избирательная комиссия РФ заявила, что на псевдовыборах выиграл Путин. Ему "нарисовали" 87,28% голосов. Кроме того, в ЦИК утверждали, что явка была рекордной - 77,4%.

При этом Франция, Германия, Польша, Латвия и Великобритания раскритиковали проведение выборов в условиях цензуры, а в США заявили, что выборы в РФ были недемократическими.

Вас также могут заинтересовать новости: