"Рейтинги снижаются": в "Слуге народа" оценили шансы партии на досрочных выборах в Раду

Верещук признала, что повторить успех 2019 года не получится.

Партия "Слуга народа" уже не наберет столько голосов на выборах, как в прошлый раз.

Об этом заявила народный депутат из "Слуги народа", вероятный кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24".

"Если будут досрочные выборы, "Слуга народа" уже не наберет столько голосов. Причины объективные: рейтинги снижаются, мы идем на какие-то шаги, которые могут не поддерживать определенные группы – олигархические, финансово-промышленные", - сказала она.

Читайте такжеКличко заявил, что его старший сын собрался на выборы мэра Киева

По словам Верещук, партию не поддерживают крупные бизнесмены и медиа.

"Мы голосуем за законы, которые идут вразрез с пониманием того, как бы должно было происходить сотрудничество между олигархами и парламентом. Сейчас у нас нет своих телеканалов, медиаплатформ", - сказала она.

Ранее были опубликованы свежие данные опроса, которые показали, какие партии могли бы попасть в Раду на досрочных парламентских выборах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram