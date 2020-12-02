Также в повестке дня - законопроект относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на заседаниях.

Верховная Рада Украины сегодня будет рассматривать во втором чтении законопроект, которым усиливается ответственность за продажу детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

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Как передает корреспондент УНИАН, предполагается также рассмотрение во втором чтении изменений в Регламент Верховной Рады и закона "О статусе народного депутата Украины" относительно оснований отсутствия депутатов на пленарных заседаниях парламента и заседаниях комитетов.

Также ВР рассмотрит ряд законопроектов, которыми вносятся изменения в закон "О публичных закупках", в частности, закупки природного газа.

Парламент планирует во втором чтении рассмотреть изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного суда об обжаловании решения суда о продлении срока содержания под стражей.

В повестке дня сегодня также законопроект о внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам, и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории.

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Автор: Надя Пришляк