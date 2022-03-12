По словам украинского президента, власти России боятся, что люди узнают правду, поэтому пытаются закрыть все свободные источники информации.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации, попросив их беречь свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах.

Об этом глава государства сказав в видеообращении.

По его словам, ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России.

"Не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение", - сказал Зеленский.

При этом он добавил:

"Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху - "лихие 90-е"? Время потрясений и бедности. Время очень ограниченных возможностей для простых людей и очень большого неравенства".

Президент Украины не исключает, что из-за усилий пропагандистов сейчас большинство россиян еще не понимает, что их ждет, но российская власть уже осознает это очень хорошо и поэтому боится.

По словам Зеленского, именно поэтому она пытается закрыть все источники информации, даже Instagram и Facebook.

"Но современный мир научился бороться и с такой цензурой. Мой совет думающим россиянам: ищите способы получать достоверную информацию. И берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах. Они готовятся проверять, что у людей в телефонах. Что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть", - сказал глава Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский обратился к россиянам, сказав, что если они промолчат, то за них потом будет говорить только их бедность.

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