Осенью у России будут благоприятные условия для вторжения в Украину - генерал-лейтенант США

В случае, если Россия решится на наступление, Украине стоит готовиться к мощным кибератакам, которые выведут из строя системы управления.

Осенью этого года для России будут все благоприятные предпосылки для военного вторжения в Украину - политические, экономические и военные.

Об этом в интервью изданию "Тиждень" заявил бывший командующий ВС США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес.

"Конечно, для этого в сентябре будут все предпосылки, как летняя засуха и нехватка воды в Крыму. К тому же в регионе продолжается дезинформационная операция Кремля, с помощью которой он пытается говорить о гуманитарной катастрофе. Также этому способствуют и изменения в конституцию РФ, которыми российская власть пытается юридически оформить свои претензии на бывшие республики Советского Союза. Россияне и дальше выдают гражданам Украины свои паспорта. Это все политические и экономические условия. Затем надо обратить внимание на военные учения "Кавказ-2020", которые соберут в регионе значительные силы ВС РФ", - подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание на другие неблагоприятные для Украины аспекты: сейчас все внимание США приковано к борьбе с COVID-19, насилию на улицах и президентским выборам, а Германия и Франция недостаточно давят на Россию.

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"Если Кремль сочтет, что со стороны Запада реакция будет минимальной, то это создает определенные риски. Такие расчеты могут повлечь атаку определенного типа", - подчеркнул эксперт, добавив, что все упомянутые предпосылки для наступления "не обязательно означают, что атака будет, однако предпосылки есть".

В случае, если Российская Федерация решится на наступление, Украине стоит готовиться к мощным кибератакам, которые выведут из строя системы управления, и к полной блокаде Азовского моря, считает Ходжес.

Он также предполагает возможность многочисленных общественных протестов в Украине, организованных российскими спецслужбами в разных социальных группах.

"Их цель - максимально отвлечь внимание, это будут разные города во всех областях Украины, не только на юге. Они создадут Киеву немало проблем", - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину на различных частях границы, даже одновременно.

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