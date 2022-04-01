Российский министр видит "движение вперед" в переговорах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору.

Об этом сообщают россСМИ.

"Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", - отметил он.

Министр также видит "движение вперед" в переговорах, в том числе, что касается нейтрального статуса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, проходит очередной раунд переговоров между украинской и российской делегациями о прекращении войны.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Украины и России. Украинская делегация передала свои предложения и видение окончания войны.

Речь идет, в частности, о внеблоковом статусе в обмен на "гарантии безопасности" с участием РФ и ряда западных стран, которые соответствовали бы 5-му статуту НАТО.

Также Украина предлагает предусмотреть в будущем договоре, что все страны-гаранты не только не возражают против вступления в ЕС, а должны помогать в этом процессе.

По мнению Великоритании, переговоры Россия использует только ради времени перегруппировать войска и пойти во второе наступление.

Бомбардировка украинских городов продолжается.

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