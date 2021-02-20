На заседании депутаты должны рассмотреть закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента.

Об этом сообщается на сайте ВР.

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Заседание созывается на 12:00 23 февраля.

Депутаты должны рассмотреть закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента от 18 февраля 2021 (реестр. № 4531).

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которого запланировано на нем.

Что предшествовало

16 февраля парламент принял закон о возобновлении конкурсов на госслужбу (регистрационный номер 4531), на следующий день его подписал Разумков.

18 февраля президент вернул этот закон в парламент и призвал депутатов исключить из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантная.

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Автор: Виктория Токарева