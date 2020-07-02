Мэр Запорожья Буряк поведет в горсовет свою партию
12:08, 02 июля 2020Политика
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Список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья.
Владимир Буряк / фото УНИАН
«Партія Володимира Буряка «Єднання» примет участие в местных выборах.
Об этом мэр Запорожья заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Создание своей партии городской голова объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.
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Действующий мэр сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья. По его словам, кандидаты из списка партии ближайшие месяцы будут встречаться и общаться с горожанами для выработки совместной программы действий будущих депутатов.
«Партія Володимира Буряка «Єднання» была зарегистрирована 16 января 2020 года.
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