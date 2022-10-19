Аналитикам пока не удалось доподлинно выяснить, запускают ли дроны сами иранцы, или учат россиян это делать.

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана приехали в аннексирован Россией Крым и обучают российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Иранский персонал в Украине это, вероятно, инструкторы беспилотников. Но остается непонятным, управляют дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российских военных, как это делать", - говорится в отчете ISW.

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Специалисты отмечают, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине. Аналитики отметили, что оккупанты отдают приоритет террористическому влиянию на гражданское население Украины, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

Иранские дроны в РФ

Тегеран продал РФ по разным оценкам от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. Впрочем, Иран отрицает это. В Кремле также не комментируют покупку этих дронов. При этом Вашингтон считает, что Иран действительно экспортирует оружие в Россию.

Кроме этого, двое высокопоставленных иранских чиновников и двое иранских дипломатов сообщили агентству "Рейтер", что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников.

Атаки дронов-камикадзе

Россияне с недавнего времени массово атакуют иранскими дронами-камикадзе южные области Украины. Однако, 17 октября Россия провела масштабную атаку дронами. В частности, россияне запустили десятки дронов-камикадзе по всей Украине, повредив энергетическую инфраструктуру и убив пять человек в Киеве.

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