Депутаты стали прогуливать почти вдвое меньше голосований – ОПОРА

По данным Гражданской сети, Верховная Рада VIII созыва по сравнению с предыдущим составом парламента обновилась на 80%, несколько помолодела, а представительство женщин в ней увеличилось на 9%.

Народные депутаты Верховной Рады по сравнению с предыдущим созывом стали прогуливать в среднем почти вдвое меньше голосований, в целом за год работы только 6 нардепов пропустили более 50% заседаний.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Гражданской сети ОПОРА выводах по итогам года работы Верховной Рады VIII созыва.

Отмечается, что ВР VIII созыва по сравнению с предыдущим составом парламента обновился на 80%, несколько помолодела, а представительство женщин в ней увеличилось на 9%.

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Кроме того, впервые в истории Украины в главном законодательном органе появилась так называемое монобольшинство, то есть, коалиция из одной фракции "Слуга народа" (248 нардепов).

В ОПОРЕ отметили, что за первый год работы в стенах парламента IX созыва зарегистрировали 2 тыс. 161 проект закона. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период работы ВР предыдущего созыва. Наибольшее количество инициатив внесли народные депутаты - 86,3%, Кабинет министров зарегистрировал 9,7% инициатив, а президент подал 4% законопроектов. Подавляющее большинство касается экономической политики (32,4%), отраслевого развития (22,7%) и правовой политики (21%).

В этом созыве, как и в предыдущем, за первый год работы лишь каждый 8-й внесенный законопроект был принят в сессионном зале (12,7%). Самый высокий уровень поддержки имеют инициативы президента (50,6%), на втором месте - законодательные инициативы правительства (16,7%), на третьем - народных депутатов (10,5%).

Также в ОПОРЕ отметили, что за почти год работы в парламенте состоялось 4 тыс. 970 голосований и более 2 млн 74 тыс. нажатий на кнопку системы "Рада".

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"По сравнению с предыдущим созывом значительно увеличилась дисциплинированность депутатов. Так, в среднем депутаты стали прогуливать почти вдвое меньше голосований (депутаты ВР VIII созыва за аналогичный период отсутствовали во время 24% голосований), а также вообще начали игнорировать меньшее количество голосований (другими словами, увеличилось количество непосредственных нажатий на кнопку: "за", "против", "воздержался"), - говорится в выводах ОПОРЫ.

Согласно данным, все фракции в этом созыве значительно чаще воздерживаются при голосованиях, но чаще всего данную опцию при голосованиях выбирают в "Голосе" (38,7%), "Европейской солидарности" (36,3%) и "Слуге народа" (35,8%). Меньше всего - депутаты из "Оппозиционной платформы - За жизнь" (12,4%).

"За год работы Верховной Рады этого созыва в ее стенах пока меньше злостных прогульщиков, чем в предыдущем. Всего за год работы только 6 нардепов пропустили более 50% заседаний: Вадим Столар ("ОПЗЖ") - 79,8%, Вадим Рабинович ("ОПЗЖ") - 77,3%, Анжелика Лабунская ("Батькивщина") - 70,1%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 60,9%, Александр Дубинский ("Слуга народа") - 59,3% и Виктор Балога (группа "За будущее") - 50,6%.

В то же время менее 5% голосований пропустили 123 (29%) народных избранников.

В выводах ОПОРА также замечает, что в "Слуге народа" меньше всего с фракцией за весь период работы парламента текущего созыва голосует Дубинский. Показатель его голосований против линии фракции составляет 76,8%.

Во фракции "ОПЗЖ" больше всего против фракции голосует Игорь Абрамович – почти 65,7%.

Петр Порошенко наименее совместно голосует среди парламентариев из "Европейской солидарности". Показатель его голосований против линии фракции составляет 61,8%.

В депутатской группе "Партия "За будущее" наименее синхронно голосует Игорь Палица. Он в 50,4% случаев голосовал вразрез с позицией группы.

В группе "Доверие" наименее синхронно голосует Олег Кулинич. Он в 42% случаев голосовал против позиции группы, а во фракции "Голос" зачастую против ее линии голосует Ярослав Рущишин. Депутат имеет 33,7% таких голосований.

Во фракции "Батькивщина" зачастую вразрез с фракцией голосует Сергей Тарута – 28,2%.

Также в выводах ОПОРЫ отмечается, что за первый год работы в стенах ВР состоялось 10 тыс. 872 выступления общей продолжительностью почти 209 часов. Наибольшее количество выступлений на счету членов фракций "СН" - 2 тыс. 553, "ОПЗЖ" - 1 тыс. 954 и "Батькивщина" - 1 тыс. 399.

Среди 351 народного депутата (за исключением спикера и вице-спикеров), больше всего в сессионном зале выступал Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ") - 7 часов 23 минуты (343 выступления), Наталья Королевская ("ОПЗЖ") - 6 часов 40 минут (251 выступление), Вадим Ивченко ("Батькивщина") - 5 часов 16 минут (225), Александр Колтунович ("ОПЗЖ") - 4 часа 52 минуты (224), Алексей Гончаренко ("ЕС") - 4 часа 46 минут (188) и Ирина Геращенко ("ЕС") - 4 часа 50 минут (187).

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