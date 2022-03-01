Вице-премьер Ирина Верещук призывает эти организации четко заявить, что войска РФ не дают им выполнять гуманитарную миссию в Украине.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук упрекает Международный комитет Красного Креста, агентства Организации Объединенных Наций и ОБСЕ за невыполнение гуманитарного мандата на Донбассе.

Об этом сказала во время онлайн-брифинга, который транслировался на странице Офиса президента в Facebook.

"Враг избрал путь террора по отношению к гражданскому населению. Здесь я имею в виду прежде всего Донецкую и Луганскую область. Города Волноваха, Северодонецк - под тотальным сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа. Обстреливаются жилые кварталы. Отсутствуют водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах, без воды и еды. Среди них - женщины, дети, старики, больные, люди с инвалидностью", - сказала Верещук.

По ее словам, оккупанты не соглашаются на создание гуманитарных коридоров, нарушая международные нормы.

Также Верещук отметила, что в Украине ожидали больше реальной поддержки и помощи от международных гуманитарных организаций, прежде всего от Международного комитета Красного Креста, ООН и ОБСЕ.

"Обращаюсь к названным международным гуманитарным структурам. Я понимаю, что вы переживаете за безопасность своего персонала, но, в то же время, ваш международно признанный нейтральный статус дает вам больше безопасности, чем наши национальные украинские структуры. Именно этот международно признанный нейтральный статус дает вам возможность выполнять ту гуманитарную работу, в том числе для которой вы были созданы. Не всю гуманитарную работу вы можете выполнять, сидя во Львове", - отметила она.

"Если вы не можете выполнять свой гуманитарный мандат в Донецкой, Луганской и других областях из-за опасности, которую создает для вас российская армия, вы должны четко, официально и недвусмысленно об этом заявить на весь мир: кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат", - подчеркнула Верещук.

"Если вы не можете выполнять свою работу непосредственно на Донбассе, мы просим оказать нам срочную помощь автотранспортом. И самое главное: я очень прошу вас сделать все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров на Донбассе для гражданских и прежде всего женщин, детей, стариков и людей с инвалидностью", - сказала Верещук.

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