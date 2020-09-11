Геращенко призвала не делить киевлян на "понаехавших".

Нардепы Ирина Верещук ("Слуга народа") и Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") устроили еще одну перепалку в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

Как сообщает ТСН, на этот раз причиной словесного конфликта стало выяснение участниками программы их места рождения.

Ниже приводим полный текст дискуссии двух нардепов, которая начинается со слов Верещук:

- Здесь столько раз звучало, кто в каком поколении киевлянин. Я здесь посмотрела в "Википедию" - скажите, а где вы родились, госпожа Ирина?

- В Черкассах. Конечно, я черкащанка.

- В Черкассах? А так звучит, будто вы киевлянка в пятом поколении.

- Господь с вами!

- Поэтому спокойнее, пожалуйста, про киевлян. Перестаньте делить людей на киевлян и не киевлян.

- Вы не делите киевлян на "понаехавших". Я вас очень прошу: не делите киевлян на "понаехавших". Потому что здесь очень много людей смотрят эфир.

Отметив, в этом же эфире между Верещук и Геращенко ранее произошла дискуссия из-за недавних съемок первой в предвыборном ролике.

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Автор: Юрий Годован