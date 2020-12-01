СБУ расследует на Закарпатье факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал обыски Службы безопасности Украины на Закарпатье, где провели следственные действия в Обществе венгров региона.

Как пишет Mukachevo.net, соответствующее видео венгерский министр разместил на своей странице в Facebook.

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"К сожалению в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве", - заявил Сиярто в видеообращении.

Он также рассказал, что во вторник будет имету встреча с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопрос дальнейшего блокирования членства Украины. Он утверждает, что последние действия украинской власти "перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами".

Обыски у венгров: что произошло на Закарпатье

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

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Автор: Юрий Годован