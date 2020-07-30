Украина начала консультации с Беларусью по экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера"

Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории Донбасса.

Украина начала консультации с Беларусью по экстрадиции боевиков частной военной компании Вагнера».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса президента, украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

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«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств. Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны», - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что сейчас продолжаются консультации с белорусской стороной.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевики из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь просит украинскую власть проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

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