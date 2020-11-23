Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что группа работает в закрытом режиме, чтобы "ничто не мешало поиску оптимальных и профессиональных вариантов выхода из ситуации".

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк надеется, что до 1 декабря депутатская рабочая группа разработает законопроекты по восстановлению антикоррупционного законодательства.

Об этом она написала в Facebook.

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"Что касается восстановления антикоррупционного законодательства и решения конституционного кризиса. Над этим работает рабочая группа парламента", - отметила вице-спикер.

При этом она напомнила, что в состав группы входят представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов ВР.

"Заседание группы проходит в закрытом режиме, чтобы ничто не мешало поиску оптимальных и профессиональных вариантов выхода из ситуации. При некоторых условиях, как отмечала миссия Пэта Кокса, такой формат работы депутатов является необходимым и приемлемым в европейских парламентах", - сообщила Кондратюк.

Она надеется, что к 1 декабря рабочая группа разработает и представит обществу соответствующие законопроекты".

"Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис",- добавила заместитель председателя ВР.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона «О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины» (№4304) является председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности, «Евросолидарности», «Голоса» и «Слуги народа».

16 ноября Разумков отметил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая стала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном суде Украины", которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

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Автор: Надя Пришляк