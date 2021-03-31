Согласно документу, должно произойти обновление программ повышения квалификации для преподавателей, педагогов профессионального обучения.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования. Указ "О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования" № 130/2021 подписан 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Документ служит целям модернизации системы профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с потребностями рынка труда, международными практиками для обеспечения реализации права граждан на качественное и доступное профессиональное (профессионально-техническое) образование", - говорится в сообщении.

Так, Совет образуется в составе председателя, двух заместителей председателя и других членов, участвующих в его работе на общественных началах. Персональный состав Совета утверждает глава государства.

Читайте такжеВ Мариуполе откроют первый частный горно-металлургический вуз: какие возможности получат студентыОсновные задачи Совета: мониторинг развития профессионально-технического образования; анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере; изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования.

Отмечается, что Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября текущего года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования.

Напомним, группа "Метинвест" создает первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Это - вуз с профессиональными преподавателями, современными образовательными программами и технологиями, дипломами о высшем образовании по аккредитованным специальностям и возможностью бесплатного обучения. Абитуриенты смогут в него поступить уже в 2022 году.

Так, в вузе будет создана система онлайн-обучения. Также университет получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.

В разработке учебных программ принимают участие доктора и кандидаты наук, они учитывают современные требования бизнеса и лучшие мировые практики. Лучшие студенты смогут получать именные стипендии и стажироваться в Украине и за рубежом.

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Автор: Иван Бойко