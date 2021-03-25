Сейчас только четверть территории парка благоустроена.

Реализация проекта строительства первого негосударственного горно-металлургического университета «Метинвест Политехника» в городском парке Мариуполе оживит этот парк и позволит горожанам посещать любую его часть.

Об этом в интервью УНИАН рассказал нидерландский архитектор проекта, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects, работающих над проектами по всему миру, Хироки Мацуура.

«Кроме здания университета мы хотим оживить все пространство в районе университета и парка. Сейчас только четверть территории парка благоустроена, остальная часть – заброшена. Мы должны позволить людям посетить любую часть парка, чтобы по-настоящему его оживить», - сказал он.

По словам Мацууры, сам университет спроектирован таким образом, чтобы улучшить парковую часть территории.

«Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка», - сообщил архитектор.

Как сообщал УНИАН, строительство университета планируется в городском парке Мариуполя, территорию которого полностью реконструируют в ходе строительства. По словам Мацууры, такая реконструкция сделает парк туристическим магнитом, а также хорошим местом для проведения досуга горожан. Архитектор подчеркнул, что сейчас парк находится в очень плохом состоянии и практически непригоден для этих целей

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Автор: Иван Бойко