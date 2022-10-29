Скорее всего, мы уже не услышим о флагмане ЧФ России – фрегате "Адмирал Макаров", полагает эксперт.

Атака на Черноморский флот Российской Федерации в Севастополе, скорее всего, осуществлялась надводными и подводными беспилотниками.

Когда просчитывается такого рода атака, главной целью является флагман, потому, скорее всего, мы уже не услышим о российском фрегате "Адмирал Макаров" – носителе крылатых ракет "Калибр", который "накрывал" Украину вплоть до Львова, рассказал полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный летчик-инструктор, Роман Свитан в эфире телемарафона.

"Исходя из тех видео и действий россиян, скорее всего, была произведена атака Вооруженными силами Украины, нашим Военно-Морским флотом по акватории и по бухте Севастопольской. Атака, скорее всего, много эшелонированная, то есть использовались и беспилотные летательные аппараты, надводные и подводные дроны…", – сказал он.

Атака на российские корабли в Крыму – самые важные новости

Россия в 2014 году захватила украинский Крым и превратила курортный полуостров в военную базу. Почти весь мир не признал Крым "российским".

29 октября заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что в Севастопольской бухте взорвались четыре корабля Черноморского флота РФ, в частности, фрегат "Адмирал Макаров" и десантный корабль.

В Минобороны РФ утверждали, что в Севастополе российские корабли украинская сторона атаковала дронами. В российском ведомстве утверждали, что в результате атаки был незначительно поврежден морской тральщик "Иван Голубец".

Также в российском Минобороны обвинили специалистов военно-морских сил Британии в причастни к атаке на корабли ЧФ.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Натальи Гуменюк, взрывы в Севастополе могли произойти из-за неудачного запуска ракет противовоздушной обороны.

Справка УНИАН. С 24 февраля по состоянию на 29 октября защитники Украины ликвидировали 16 российских кораблей/катеров. В частности, в апреле был уничтожен флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва".

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