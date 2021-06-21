Депутаты планируют рассмотреть ситуацию с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму и проведут срочные дебаты по ситуации в Беларуси.

В Страсбурге сегодня начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 24 июня.

Об этом заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в Facebook.

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Основные вопросы повестки дня сессии: ситуация с крымскими татарами, срочные дебаты «Бесконечный террор белорусской власти - угроза для всех», выборы, по которым недавно наблюдала Ассамблея (Болгария, Албания), COVID-19-паспорта и сертификаты, права женщин, европейская политика относительно диаспор, преодоление афрофобии в Европе, выборы судей Европейского суда по правам человека и свобода медиа, общественное доверие и право знать.

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Автор: Виктория Токарева