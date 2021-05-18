В "Слуге народа" есть поддержка кандидатуры Ляшко на должность министра здравоохранения. Кроме его кандидатуры, другие на эту должность пока не рассматриваются.

Во фракции "Слуга народа" есть поддержка кандидатуры заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос о поддержке в "СН" кандидатуры Ляшко, депутат рассказал: "Есть поддержка у Ляшко. Мы сейчас подбиваем эти цифры. Мы должны сегодня вечером или максимум завтра утром подать это представление премьер-министру, который далее его направит спикеру Верховной Рады".

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По словам Корниенко, должна идти речь не менее чем о 172 голосах.

"Мы точно будем понимать эту цифру. Она должна быть не менее 172 депутатов. Это 70% нашей могучей фракции, по нашему принципу "70 на 30", - мы так голосуем", - сказал депутат.

Также на вопрос, рассматриваются ли в настоящее время другие кандидатуры на должность министра здравоохранения, кроме Ляшко, Корниенко сообщил, что пока другие кандидатуры не рассматриваются.

По мнению Корниенко, парламенту удастся назначить нового главу Минздрава.

"Я думаю, что пан Виктор встретится за сегодня, завтра и четверг с депутатами, с комитетом, с представителями других фракций. И посмотрим. Я думаю, что будет поддержка", - подытожил представитель "СН".

Первый заместитель председателя фракции также предположил, что если Ляшко "с тем же подходом, с которым он занимался карантинными делами, займется вакцинацией, то у нас шансы, мне кажется, вырастут в плане интенсивной вакцинации наших граждан".

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Автор: Татьяна Поляковская