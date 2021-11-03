На Харьковщине возле пункта пропуска "Гоптовка" скопилось почти 200 автомобилей.

Госпогранслужба Украины констатирует существенное замедление Россией пропуска грузовиков из Украины.

Согласно сообщению украинской пограничной службы, на сегодня у пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области скопилось около 200 машин в очереди на выезд на территорию РФ.

Еще более 60 грузовиков, которые уже прошли оформление, находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ.

Отмечается, что периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск" в Сумской области.

Читайте такжеУкраинские пограничники задержали россиянку, везшую в детском рюкзаке в Россию арсенал оружия (фото)В настоящее время возле пункта пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции высылают дополнительные пограничные наряды, задачей которых является предотвращение возникновения ситуаций, угрожающих безопасности дорожного движения и обеспечения очередности пересечения границы.

"Такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". Так, через "Нехотеевку", которая напротив украинской "Гоптовки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия они аргументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте по 150 и более грузовиков на въезд из Украины", – отмечают в Госпогранслужбе Украины.

Участников международных автоперевозок просятся учесть соответствующую информацию.

Напомним, в начале июня прошлого года на пропускном пункте "Гоптовка" застряли около 50 грузовиков, водители которых хотели попасть на российскую территорию. Украинские пограничники объяснили такую ситуацию тем, что россияне стали тратить больше времени на проверку и оформление грузов и не объяснили причину такой придирчивости.

Автор: Инна Андалицкая