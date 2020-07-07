На украинско-российской границе застряло около полусотни машин (видео)

Водители стоят в очереди с самого утра. Задержка происходит из-за того, что российская сторона стала тратить больше времени на проверку и оформление грузов.

На пропускном пункте "Гоптовка" в Харьковской области застряло с полсотни машин на выезд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, тромб из грузовиков растянулась почти на километр.

Водители стоят в очереди с самого утра. За 9 часов границу в направлении России пересекли только три десятка фур.

Украинские пограничники задержку в перевозках объясняют тем, что россияне стали тратить больше времени на проверку и оформление грузов. Причину такой придирчивости не объясняют.

"Гоптовка" - один из пяти пунктов пропуска на границе с Россией, которые сейчас работают. Другие шестнадцать, из-за пандемии коронавируса, закрыты.

Как сообщал УНИАН, на границе с Польшей восстановлена работа пункта пропуска "Грушев - Будомеж". Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска сразу же, как это стало возможным с польской стороны.

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