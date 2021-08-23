Международная акция имеет целью показать единение и организована к 30-й годовщине Независимости и Дню Государственного флага Украины.

В крупных городах мира представители местных украинских общин вместе с украинскими дипломатами развернули 30-метровые государственные флаги Украины в знак единения и празднования 30-й годовщины Независимости и Дня Государственного Флага Украины.

Как информирует Министерство иностранных дел Украины, накануне в крупные города по всему миру и в места расположения ключевых международных организаций были доставлены символические государственные флаги Украины.

Акция организована и инициирована МИД, Народным домом "Украина" и проектом OUTLOOK в сотрудничестве с украинскими общинами за рубежом.

Как сообщается, в частности, сине-желтые знамена впечатляющих размеров появились в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки и в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов "Flame Towers" в Азербайджане. В Греции воздушный шар пронес государственный флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластырь, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости нашего народа.

МИД на своей официальной странице обнародовал видео, как наш сине-желтый флаг развевается в разных удивительных уголках мира.

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага.

Это официальный праздник был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины, согласно указу второго президента Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

В 2009 году третий президент Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Государственный флаг Украины утвержден Верховной Радой 28 января 1992 года. Это стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Автор: Инна Андалицкая