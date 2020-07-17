В начале утреннего заседания Рады зарегистрировались всего 214 народных депутатов

Разумков отметил, что этого количества недостаточно для голосования, но заседание может проходить.

В начале утреннего пленарного заседания Верховной Рады зарегистрировались всего 214 народных депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что этого количества недостаточно для голосования, но заседание может проходить. По его словам, количество депутатов во время регистрации "не является принципиальным". Он добавил, что важно, чтобы при голосовании было не менее 226 народных депутатов.

Не исключено, что часть депутатов отсутствует из-за акции против языкового законопроекта.

Ряд депутатов участвуют в акции, а часть задержалась, поскольку там происходили небольшие стычки.

Как сообщал УНИАН, под Верховной Радой второй день продолжается акция протеста против принятия законопроекта по обучению на украинском языке (№ 2362).

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