Парламентская временная следственная комиссия не установила причастность украинских чиновников к срыву спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнер".

Временная следственная комиссия Верховной Рады по "вагнеровцам" в своем промежуточном заключении отмечает, что боевиков могли задержать по указанию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поскольку в то время в Беларуси накануне президентских выборов прошли усиленные контрразведывательные мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, промежуточный отчет ВСК озвучила сегодня глава Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Марьяна Безуглая.

В нем, в частности, говорится, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать проведение этой операции, поскольку планы по ее реализации появились лишь летом 2020 года, когда Порошенко уже не был президентом. "ВСК установила, что (спецоперация – УНИАН) началась в конце июня 2020 года, а значит, подлежит опровержению информация о ее многолетнем планировании", – сказала Безуглая.

Она отметила, что комиссия не установила причастности какого-либо должностного лица с украинской стороны к отсрочке или отмене этой спецоперации.

"ВСК также не нашла подтверждения, что президент Украины давал личные распоряжения отсрочить спецоперацию", – подчеркнула глава ВСК.

Читайте такжеОбщественность может никогда не узнать, кто приказал отменить операцию по захвату вагнеровцев – глава ВСКТакже в заключении говорится, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак тоже не мог каким-то образом повлиять на развитие событий, поскольку у него нет полномочий давать распоряжение руководителю Главного управления разведки Министерства обороны по отсрочке любого разведывательного мероприятия.

Кроме того, комиссия заявляет, что тогдашний министр обороны Андрей Таран также не мог распорядиться об этом, поскольку у него есть полномочия только по дополнительному привлечению вооруженных сил к спецоперации.

Говоря о вопросе возможной утечки информации об этой спецоперации и, как следствие, ее срыве, комиссия предполагает, что в России и Беларуси могли знать об определенных процессах по подготовке этой спецоперации.

Вместе с тем ВСК не нашла доказательств того, что произошла утечка информации о спецоперации с украинской стороны как на подготовительной ее фазе, так и на стадии реализации – ни один из заслушанных на комиссии чиновников не сказал об этом.

Также Безуглая рассказала, что ВСК не удалось установить, координировались ли между собой спецслужбы России и Беларуси в вопросе раскрытия украинской спецоперации по "вагнеровцам" или действовали отдельно друг от друга.

В то же время комиссия считает, что приказ задержать "вагнеровцев" на территории Беларуси был отдан Лукашенко. "Учитывая длительный срок пребывания наемников на территории Беларуси, установленные особенности белорусских спецслужб, публичные заявления Лукашенко, ВСК считает, что задержание 33 наемников было ожидаемым следствием работы белорусской спецслужбы в условиях усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов в этой стране", – отметила Безуглая.

Кроме того, она заявила, что комиссия установила, что разговор президента Украины Владимира Зеленского с Лукашенко состоялся уже после задержания "вагнеровцев" белорусскими спецслужбами, а именно 5 августа 2020 года.

Безуглая отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, 3 октября на брифинге в Трускавце президент Владимир Зеленский заявил, что говорил о "вагнеровцах" с Александром Лукашенко еще до их задержания.

"Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко – это правда, по телефону", – сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что Лукашенко пообещал ему изучить этот вопрос и сказал, что они "сделают все возможное".

"И после этого все", – добавил Зеленский.

Задержание "вагнеровцев" – справка УНИАН

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнер", 32 – под Минском, еще одного – на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровца" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

10 сентября председатель ВСК Безуглая заявила, что комиссия не нашла доказательств срыва спецоперации по вине украинских спецслужб или руководства государства. Также она подчеркнула, что решение об отмене спецоперации в Украине никто не принимал. Зато было принято решение о ее отсрочке.

Автор: Дмитрий Хилюк