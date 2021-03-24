Стратегия развития Полтавщины 2021-2027 является масштабным полноценным видением, по которому регион будет развиваться следующие 7 лет.

В среду, 24 марта, председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на пресс-конференции рассказал об основных направления, задачах и проектах в сферах медицины, образования, инфраструктуры, строительства, физического воспитания, культуры и цифровизации на 2021-2027 годы.

Стратегия развития Полтавщины на 2021-2027 года является масштабным полноценным видением, по которому Полтавская область будет развиваться следующие 7 лет. Это первая в стране Стратегия с конкретными целями и задачами.

"Стратегия - основной документ, по которому будет жить область последующие годы, которым мы будем руководствоваться в нашей деятельности. Это первая такая масштабная программа развития региона и высокая планка, которую ставим для того, чтобы достичь высокого уровня развития Полтавщины. Часть этого направления мы представили Президенту Украины летом 2020 года. Сейчас ее расширили. Областная государственная администрация вместе с депутатами областного совета вносили изменения, чтобы создать действующий документ, на который бы ориентировался регион через год, три, пять. Эта Стратегия соответствует целям Государственной стратегии регионального развития до 2027 года", - отметил Олег Синегубов.

"Стратегия области не является константой. Она обязательно будет дополняться. Мы готовы продолжать конструктивный диалог и сотрудничество с областным советом, укрупненными районами, территориальными общинами и с экспертами, чтобы улучшать документ. В Стратегии нет ни одного случайного объекта. По каждому из них мы понимаем, каким должен быть проект, источники финансирования будут привлекаться и результат получим. Уверены, что запланированные инициативы удастся реализовать", - сказал председатель Полтавской ОГА.

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Автор: Иван Бойко