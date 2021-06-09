Прошедшее в Днепре заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей показало эффективность тесного диалога всех ветвей власти. Конгресс создан по аналогии с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, но при этом не полностью его дублирует, а является уникальной украинской платформой. Главной задачей Конгресса является налаживание продуктивной коммуникации центра с регионами.

Об этом в Facebook написал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Откровенно говоря, даже не понимаю, почему раньше никто в Украине этого не делал. Сейчас мы отрабатываем идеальный формат прямого общения между органами государственной власти и представителями местного самоуправления», - пишет Тимошенко.

В заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей приняли участие руководители областей, которые смогли напрямую с президентом, министрами и руководством Офиса президента обсудить наиболее острые вопросы, касающиеся конкретно их регионов.

«Не помню, чтобы в Украине раньше происходили такие свободные и прямые диалоги между различными ветвями власти. Независимо от того, кто на какой должности, мы все - одна команда», - отметил замглавы ОП.

Среди вопросов, поднятых во время заседания Палаты Конгресса, были водоснабжение, утилизация мусора, устройство и функционирование площадок весового контроля на дорогах, развитие парков, финансовая децентрализация и многие другие.

Также, по словам Тимошенко, уже начал работу недавно созданный при Офисе президента офис Конгресса, в который уже поступил ряд обращений от представителей региональных властей.

«Как я уже отмечал ранее, каждый вопрос, обращение и проблема будут обработаны совместно Офисом президента, правительством или парламентом. Как заместитель руководителя ОП по региональным вопросам, буду контролировать это лично», - пообещал Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко