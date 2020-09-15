В частности, за согласование спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау было договорено провести расследование относительно давности появления траншеи в "серой зоне" в районе Шумов.

Советники лидеров "нормандского формата" 11 сентября в Берлине обсуждали посещение представителями СЦКК "серой зоны" возле населенного пункта Шумы, а не инспекцию позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Первый миф, который я сегодня хочу, чтобы было понятно, что он не соответствует действительности - это миф о том, что должна была быть инспекция на украинских боевых позициях. Это неправда, даже об этом не было речи, - подчеркнул Резников.

При этом, он напомнил, что РФ обвинила украинскую сторону в якобы нарушении режима прекращения огня, поскольку украинские военные якобы копают траншеи в населенном пункте Шумы.

По докладу посла Чевика, во время заседания Трехсторонней контактной группы, было зафиксировано, что такого нарушения с 5 июля не происходило. Они фиксировали это благодаря беспилотным летательным аппаратам, с космических спутников, - сказал Резников.

Кроме того, вице-премьер добавил, что траншея, о которой заявляла РФ, находится в так называемой "серой зоне", и не находится на боевых позициях украинских войск.

Далее шло обсуждение, и в качестве исключения, доказывание, что доверять выводам СММ ОБСЕ нужно, было проговорено, с согласованием с госпожой Хайди Грау... что в качестве исключения будет сделано расследование с возможностью на месте прийти в "серую зону" и посмотреть, там ли свежо раскопана траншея или она уже старая, - подчеркнул Резников.

Он подчеркнул, что речь не шла о посещении боевых позиций ВСУ.

Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, - в том формате, котором оно есть, в присутствии представителей ОБСЕ, посещение этого города в серой зоне. Поэтому, ни о какой инспекции боевикам украинских боевых позиций речь не шла, - заявил Резников.

По его словам, украинская сторона согласилась на такое посещение "серой зоны" в Шумах.

Что предшествовало

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

5 сентября главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей о режиме тишины. Пушилин требовал от Вооруженных сил Украины закопать траншеи, вырытые якобы после 22 июля, а затем предупредил о "полном праве" устранить "нарушения" самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября не состоялся.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии оккупанты во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что договоренность в рамках ТКГ о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Также в Офисе президента сообщили, что Украина не получила адекватного ответа на запрос о зеркальную инспекцию районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение.

11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил ожидания, что помощники лидеров государств "нормандского формата" в Берлине обсудят отмену инспекции украинских позиций на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко