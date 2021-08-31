НАТО может помочь Украине вернуть оккупированные Россией территории.

В Североатлантическом договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории.

Об этом в интервью Европейской правде сообщил глава украинского представительства НАТО Александер Винников.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", – отметил дипломат.

Винников убежден, что НАТО может помочь Украине вернуть оккупированные Россией территории и контроль над Черным морем.

Читайте такжеЗеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон (фото)"Что касается практических шагов – после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze – самый большой в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", – сказал Винников.

Что предшествовало

Раньше Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Для членства в Европейском Союзе Украина так же не подходит. В частности, она считает, что Украине понадобится 20 лет работы, чтобы стать членом ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина увидела в заявлении президента Эстонии о 20 годах до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.

В свою очередь, недоволен заявлением Кальюлайд остался и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Автор: Яна Ставская