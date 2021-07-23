Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это собрание даст возможность регулярно обмениваться опытом, а также координировать усилия в воплощении совместных проектов.

Накануне Дня Независимости, 23 августа, в столице состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Как сообщает пресс-служба офиса главы государства саммит организован по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Указывается, что супруги мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, которые стоят перед странами мира в связи с пандемией COVID-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрении программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива первой леди Украины даст возможность регулярно обмениваться опытом, а также координировать усилия в воплощении совместных проектов.

"Жены лидеров и мужья лидеров государств играют важную роль в своих странах. В то же время международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", – отметил Кулеба.

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Автор: Константин Гончаров