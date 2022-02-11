По состоянию на сегодня материалы уголовного производства составляют более 120 тысяч листов документальных материалов.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал новые фамилии в следствии по так называемому "угольному" делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Хочу сообщить украинцам, что вскоре вы услышите новые имена и фамилии", - сказал он.

По его словам, по состоянию на сегодня материалы уголовного производства составляют более 120 тысяч листов документальных материалов.

"Это допросы, это материалы банковского дела из финансовых учреждений, это рассекреченная информация из заседаний Совета национальной безопасности и обороны, это материалы, которые мы получили в рамках уголовно производства от Кабинета министров, от Офиса президента, от разведывательных органов. То есть следствие продолжается. Завершающая стадия, как нам определил суд, это конец августа 2022 года. Если будет необходимо, если следователи обоснуют, следствие будет продолжено", - пояснил он.

"Угольное" дело: что известно

ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Петр Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.