Высокий представитель ЕС отметил, что санкции внедрении с целью ослабить российскую экономику и укрепить позиции Украины на переговорах с РФ.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что санкции Европейского Союза не призваны сменить режим президента Владимира Путина в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после чрезвычайного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Санкции не для того, чтобы спровоцировать смену режима в России. Наоборот, санкции были вызваны войной. И цель - ослабить российскую экономику, заставить российскую экономику почувствовать вес последствий и укрепить позицию украинцев на предстоящих переговорах, но ничего не имеет отношения к смене режима. Это не вопрос", - заявил Боррель.

В то же время, Высокий представитель ЕС подчеркнул, что в Украине происходит война режима президента РФ Владимира Путина, а не война российского народа.

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