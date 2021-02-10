Чиновник ЕС отметил, что Украина имеет законное право защищать себя от информационных манипуляций.

В Европейском Союзе заявляют, что требуют больше времени, чтобы оценить последствия решения по блокированию телеканалов"112 Украина", NewsOne и ZIK.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешнего действия Юргиса Вілчінскас в ходе онлайн выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Вилчинскас отметил, что на украинскую медийную среду очень сильно влияют дезинформационные кампании Кремля.

"В этом контексте Украина, конечно, имеет законное право защищать себя от информационных манипуляций, по меньшей мере попытаться ограничить масштабы этих атак", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, с другой стороны, надо убедиться, что текущая реакция украинской власти и возможные будущие решения будут сопоставимыми с целью существования свободы медиа и соблюдения фундаментальных прав.

"С точки зрения Европейского Союза, я считаю, что мы до сих пор нуждаемся в кое-каком времени, чтобы изучить это дело (блокирование трех телеканалов - УНИАН), больше поговорить с украинской властью и, по сути, оценить последствия этого решения», - подытожил Вилчинскас.

Блокировка каналов Медведчука

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов» 112 Украина«,» ZIK «и»NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Указанные телеканалы продолжат вещание на платформе YouTube.

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Автор: Виталий Саенко