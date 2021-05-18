Согласно его предположениям, это представители правоохранительных органов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сегодня утром в подъезд дома, где он проживает, ворвалась вооруженная группа, предположительно представителей правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам у входа в свой дом на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева.

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«Сегодня утром приехал автобус с вооруженными людьми с автоматами, пистолетами. Какая-то группа поднялась в подъезд», - заявил он.

По словам мэра Киева, правоохранители знают, что он всегда утром тренируется.

«Сейчас после тренировки я пришел, и сейчас выясню, в чем была причина», - добавил мэр.

Также Кличко высказал предположение, что такие действия связаны с «нападениями» правоохранительных органов в отношении киевских городских властей.

«Сейчас ничего не могут нарыть... Я хочу сказать, что мы абсолютно открыты, прозрачны и убеждены в том, что те люди, которые занимаются заказом таких вещей, полностью будут отвечать», - подчеркнул мэр.

Однако, по словам представителей правоохранительных органов, следственные действия проходят в квартире на несколько этажей ниже жилья мэра.

В настоящее время примерно пять человек в экипировке СБУ с оружием находятся на несколько этажей ниже жилья киевского городского головы и проводят там следственные действия.

По словам неназванного представителя правоохранительных органов, «непосредственно к другим жильцам этого дома эти следственные действия не имеют никакого отношения».

Однако, по словам Кличко, камера видеонаблюдения, которая размещена у входной двери в его квартиру, показала, что представители правоохранительных органов приходили именно к нему сегодня утром и стучали в дверь.

«Вооруженные люди ворвались в подъезд и ломились в дверь. Там есть видеокамера, которая дает ответы на все вопросы. А сейчас они, либо испугались, или пошли в другую квартиру, у меня такое впечатление», - заявил Кличко.

По его словам, квартира, где проходят обыски, принадлежит работникам оперного театра, они живут очень бедно. Кличко добавил, что представители СБУ говорят, что эту квартиру сейчас сдают, и в ней живет «какой-то враг государства.

"Поступила информация – вооруженные люди ворвались в подъезд. Ломились в дверь. Есть камера видеонаблюдения. А сейчас они или испугались, или что... Пошли в другую квартиру, у меня такое впечатление. <...> Они пришли по каким-то другим делам к человеку этажом ниже. Раньше там жили работники оперного театра – живут очень бедно. Но СБУ говорит, что они сдают квартиру – значит, наверное, враг государства, раз СБУ пришла", – сказал Кличко.

Ранее стало известно, что на улице Богдана Хмельницкого в Киеве к дому, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, утром 18 мая подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов.

Обыски в коммунальных предприятиях Киева

13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.

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Автор: Константин Гончаров