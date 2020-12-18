МИД страны также направил письмо в Государственное агентство расследований и защиты с просьбой расследовать все обвинения на основе ноты от посольства Украины.

В БиГ выясняют, как Лавров получил в подарок украинскую икону / Европейская правда

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла производство из-за древней украинской иконы, которая была подарена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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Об этом сообщает "Европейская правда"со ссылкой на издание Dnevni avaz.

"Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Туркович, в которой указано, что министерство получило ноту от посольства Украины. Открыто дело, и будут проводиться проверки", - говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит издание.

МИД Боснии и Герцеговины накануне также направил письмо в Государственное агентство расследований и защиты по просьбе расследовать все обвинения на основе ноты от посольства Украины.

Подарок Лаврову: что произошло

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Сараево 14 декабря. Визит прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с ним.

В то же время один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону.

Посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту, в которой утверждается, что этот подарок - 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года. Украинская сторона запросила информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Украинские дипломаты отметили, что Луганск временно находится под оккупацией Российской Федерации, и отсутствие информации об иконе, которая является культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики РФ.

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Автор: Дмитрий Захаров