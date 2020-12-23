Максиму Микитасю запрещено покидать место жительства с 23:00 до 07:00.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда до 23 февраля продлил домашний арест бывшему народному депутату, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Как сообщает пресс-служба суда, ему запрещено покидать место жительства с 23:00 до 07:00.

Также Микитась обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суд по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронный браслет.

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Дело скандального застройщика Микитася

Максиму Микитасю, а также еще семерым лицам инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии причинен ущерб на 81,64 млн грн.

По данным следствия, в 2000-х годах главное управление внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн меньше стоимости квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.

28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

1 декабря 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в рамках расследования дела о незаконном завладении имуществом Нацгвардии полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.

Однако выяснилось, что Микитась в сговоре с бывшим должностным лицом "Укрбуда" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константином Дубоносом о внесении недостоверных данных в вышеупомянутую экспертизу.

За "вознаграждение" в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривен Дубонос занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн гривен до 7 млн ​​гривен. В связи с чем ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Микитасю дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины за предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

2 декабря в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

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Автор: Антонина Доломанжи