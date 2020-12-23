Следственный судья Высшего антикоррупционного суда до 23 февраля продлил домашний арест бывшему народному депутату, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю.
Как сообщает пресс-служба суда, ему запрещено покидать место жительства с 23:00 до 07:00.
Также Микитась обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суд по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронный браслет.
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Дело скандального застройщика Микитася
- Максиму Микитасю, а также еще семерым лицам инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии причинен ущерб на 81,64 млн грн.
- По данным следствия, в 2000-х годах главное управление внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.
- В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн меньше стоимости квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
- 14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.
- 28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.
- 1 декабря 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в рамках расследования дела о незаконном завладении имуществом Нацгвардии полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.
- Однако выяснилось, что Микитась в сговоре с бывшим должностным лицом "Укрбуда" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константином Дубоносом о внесении недостоверных данных в вышеупомянутую экспертизу.
- За "вознаграждение" в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривен Дубонос занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн гривен до 7 млн гривен. В связи с чем ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
- Микитасю дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины за предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.
- 2 декабря в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.
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