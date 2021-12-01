Премьер Шмыгаль подчеркнул, что для этого Украине не нужно ждать интеграции в ЕС.

Молдова, Грузия и Украина провели переговоры с руководством ЕС об отмене платы за роуминг для своих граждан.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал в интервью государственному телеканалу "ДОМ".

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Во вторник, 30 ноября, в Брюсселе состоялась встреча глав правительств Ассоциированного трио (Украина, Молдова, Грузия) и руководства Европейского Союза.

По словам Шмыгаля, в центре внимания были "вопросы, касающиеся каждого человека". Среди таких – отмена платы за роуминг и переводы в евро.

"Мы обсуждали возможность отмены платы за роуминг для наших граждан или включения наших государств в единое европейское платежное пространство, когда не нужно будет платить огромные средства за перевод евро между нашими странами", — отметил он.

Глава правительства также подчеркнул, что для реализации этих инициатив не нужно ждать интеграции страны в Европейский Союз.

Ранее Европейский совет призвал Совет ЕС и Европейский парламент достичь договоренности об обновлении Регламента касательно роуминга до конца 2021 года.

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Автор: Анастасия Печенюк