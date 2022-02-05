Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата продемонстрирует солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ, отмечают в МИД.

На следующей неделе Украину посетят главы внешнеполитических ведомств Австрии, Чехии и Словакии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"7-8 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок осуществят совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата продемонстрирует солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Состоятся переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения операции Объединенных сил, где ознакомятся с ситуацией по безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, добавили в МИД.

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