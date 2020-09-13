Все причастные к подготовке и проведению незаконного «голосования» будут нести ответственность по украинскому законодательству, заявили в МИД.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают мировое сообщество расширить санкции против России.

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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с противоправной организацией и проведением Российской Федерацией 13 сентября так называемых выборов на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь.

В МИД выразили решительный протест и осудили «противоправную организацию и проведение» так называемых «выборов».

«Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий», - сказано в заявлении.

В МИД предупреждают: все причастные к подготовке и проведению незаконного «голосования» будут нести ответственность согласно украинскому законодательству. «Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

13 сентября во временно оккупированном Крыму основной день голосования на так называемых «выборах» «губернатора Севастополя» и «довыборах» «депутатов» в так называемый «Государственный Совет Республики Крым» и «Симферопольский местный совет».

Европейские санкции против России

9 сентября брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Послы Европейского Союза одобрили продление санкций против России, которые были введены в связи с аннексией Крыма.

По информации Йозвяка, в санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации, которым запрещена выдача виз. Также будут заморожены их активы в ЕС.

Санкции за нарушение суверенитета Украины были введены странами ЕС в 2014 году. Они регулярно продолжаются, хотя в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.

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Автор: Светлана Закелова