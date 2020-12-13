Украинский дипломат Виктор Майко хорошо известен как в высших политических, так и общественных кругах Туркменистана.

По сообщениям иностранных сми, украинская сторона подала запрос на агреман для Виктора Майко на должность посла Украины в Туркменистане, который был одобрен руководством Туркменистана в кратчайшие сроки.

Виктор Майко уже работал на должности посла Украины в Ашхабаде в период 2005-2010 годах. За это время украинско-туркменские торгово-экономические отношения находились на беспрецедентно высоком уровне, товарооборот между Украиной и Туркменистаном достигал в тот период рекордных 6 миллиардов долларов США. Страны активно взаимодействовали в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Не удивительно, что для туркменской стороны понадобилось всего несколько дней, для того, чтоб одобрить кандидатуру Виктора Майко. Украинский дипломат хорошо известен как в высших политических, так и общественных кругах Туркменистана.

Эксперты отмечают, что в последние годы активность между двумя странами существенно снизилась. В 2019 году украинско-туркменская торговля уменьшилась на 43% по сравнению с 2018 годом и составила 168 миллионов долларов США. За 10 месяцев 2020 года, товарооборот продолжил падение на 40%.

Назначение послом Украины человека, хорошо знающего страну и регион, доказавшего свою результативность, представляется вполне логичным. Нового посла в этой чрезвычайно важной для Украины стране ждёт целый ряд вызовов: возобновление регулярного политического диалога на высоком и высшем уровне, наращивание прежних объемов торговли и возврата украинских компаний на туркменский строительный рынок, возобновление активного сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, восстановление прямого авиасообщения, возврат туркменских студентов в украинские ВУЗы и многое другое.

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Автор: УНИАН