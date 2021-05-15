Вице-премьер Ольга Стефанишина рассчитывает, что к 2027 году могут быть приняты решения относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе.

Украина ожидает, что Евросоюз в 2022 году начнет пересмотр политики соседства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума по случаю Дня Европы в Украине.

Вице-премьер заявила, что настало время для Евросоюза предложить новые форматы, возможности и большую интеграцию для стран, вступающих в ЕС.

"В 2022 году мы ожидаем, что Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр примет во внимание все страны Восточной Европы и четко сформирует конкретный формат для сотрудничества с Грузией, Украиной и Молдовой, теми странами, которые стремятся к членству", - отметила Стефанишина.

"Мы ожидаем, что уже к 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза, политические решения могут быть приняты", - добавила вице-премьер.

Она убеждена, что в европейских институтах и ​​столицах есть много заинтересованных лиц, которые готовы приложить усилия, чтобы предложить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

Справка УНИАН. Европейская политика соседства была основана в мае 2004 года. ЕПС предусматривает «привилегированные отношения», которые должны строиться на взаимном признании общих ценностей, принципов рыночной экономики и устойчивого развития.

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Автор: Виталий Саенко