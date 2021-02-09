В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая транслировалась в онлайн-режиме на платформе ZOOM.

"Двери НАТО остаются открытыми", - заявил Столтенберг.

В этой связи он напомнил, что очень успешным образом, шаг за шагом, были приглашены новые страны присоединиться к Альянсу, и в последние годы членами НАТО стали Черногория и Северная Македония.

Также Столтенберг отметил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было решено, что Украина в будущем станет членом Альянса.

"В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины. Мы придерживаемся этого решения и всех последующих решений, которые появились после этого саммита", - заявил он.

Читайте также"Почему мы до сих пор не в НАТО?": Зеленский задал Байдену "простой вопрос"

В то же время, генеральный секретарь констатирует, что внимание Украина сейчас должно сосредотачиваться на вопросе реформ.

"Я приветствую четкое сообщение премьер-министра о необходимости продолжать реформы, чтобы обеспечить, что Украина имеет демократический политический контроль над оборонными организациями и вооруженными силами, и что усилия по борьбе с коррупцией продолжаются, а также происходит укрепление демократических институтов Украины", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи, он убежден, что перечисленные мероприятия являются полезными для Украины, несмотря на НАТО.

"Но, в придачу, чем успешнее будет Украина в ходе проведения реформ, тем ближе Украина будет соответствовать стандартам НАТО и ближе становиться к членству в НАТО. Я не могу сообщить вам специфические временные рамки, я только скажу вам, что мы продолжим поддерживать Украину в ее евроатлантических устремлениях. Мы будем поддерживать Украину, когда она будет двигаться в сторону членства в НАТО. И лучший путь сделать это - сосредотачиваться на реформах и продолжать модернизировать и укреплять демократические институты Украины", - констатировал Столтенберг.

Украина-НАТО: что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - заявил Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что за годы правления новоизбранного президента США Джо Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко