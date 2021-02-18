Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что первым вопросом для Украины является установление мира на Донбассе и возвращение в состав Украины оккупированных территорий.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что Украина на Минских переговорах с Российской Федерацией не поступится своими национальными интересами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук отметил, что первым вопросом для Украины является установление мира на Донбассе и возвращение в состав Украины оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донбасса.

"Мы должны действовать активно, действовать системно и не давая никакой возможности, никаких шансов нашим оппонентам, в данном случае России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и не будет никогда, но должны действовать адекватно", - заявил он.

Также председатель украинской делегации заявил, что нужно называть вещи своими именами.

"Когда мы говорим о войне на Донбассе, то нельзя говорить "они нас провоцируют, стреляют и убивают"... Мы должны говорить, они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине, а не провоцируют, когда мы будем называть вещи своими именами, - будем войну называть войной, а не какой-то АТО. Будем говорить о том, что они убивают, а не провоцируют. Так же во всех других вопросах", - сказал Кравчук.

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Он отметил, что надо действовать жестко "там, где нужно".

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17 февраля Кравчук после очередных переговоров в ТКГ в режиме видеоконференции заявил, что предупредил представителей Российской Федерации, что украинская сторона будет продолжать консультации, только если они будут иметь действенный практический смысл.

Также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что Российская Федерация делает невозможным допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории Донбасса для оценки экологического состояния.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины - уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины. Главой украинской делегации сейчас является первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Автор: Виталий Саенко