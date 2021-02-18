Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что Украина на Минских переговорах с Российской Федерацией не поступится своими национальными интересами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Кравчук отметил, что первым вопросом для Украины является установление мира на Донбассе и возвращение в состав Украины оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донбасса.
"Мы должны действовать активно, действовать системно и не давая никакой возможности, никаких шансов нашим оппонентам, в данном случае России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и не будет никогда, но должны действовать адекватно", - заявил он.
Также председатель украинской делегации заявил, что нужно называть вещи своими именами.
"Когда мы говорим о войне на Донбассе, то нельзя говорить "они нас провоцируют, стреляют и убивают"... Мы должны говорить, они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине, а не провоцируют, когда мы будем называть вещи своими именами, - будем войну называть войной, а не какой-то АТО. Будем говорить о том, что они убивают, а не провоцируют. Так же во всех других вопросах", - сказал Кравчук.
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Он отметил, что надо действовать жестко "там, где нужно".
Переговоры по Донбассу в Минске: что предшествовало
- 17 февраля Кравчук после очередных переговоров в ТКГ в режиме видеоконференции заявил, что предупредил представителей Российской Федерации, что украинская сторона будет продолжать консультации, только если они будут иметь действенный практический смысл.
- Также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что Российская Федерация делает невозможным допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории Донбасса для оценки экологического состояния.
- Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины - уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины. Главой украинской делегации сейчас является первый президент Украины Леонид Кравчук.
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