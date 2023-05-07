Введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готовится к введению запрета на импорт из Молдовы в ответ на ограничения против украинского агроэкспорта. Соответствующее постановление уже готовят в правительстве.

"Мы сообщили Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – отметил он в комментарии корреспонденту "Европейской правды".

Качка добавил, что введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.

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Введение Молдовой запрета на импорт из Украины

6 мая 2023 года стало известно, что Молдова официально предупредила Украину о планах запретить импорт украинской агропродукции. При этом в стране пообещали не блокировать транзит товаров через свою территорию.

Отмечается, что Молдова намерена присоединиться к решению ЕС о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Причиной в Министерстве сельского хозяйства Молдовы называют большие остатки зерна на складах, из-за чего местные фермеры начинают переживать о наличии места для хранения нового урожая.

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