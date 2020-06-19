"Выдавали ложные справки": против врачей Мангера открыли дело

По данным инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк?", медиков обвиняют в воздействии на правоохранителей с целью помешать задержанию лица, совершившего преступление, и в составлении и выдаче заведомо ложных документов.

Правоохранители открыли производство против медиков, которые выдавали справки о состоянии здоровья председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Врачам, которые прятали Владислава Мангера и выдавали ему фейковые справки, грозит уголовная ответственность. Правоохранители открыли производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера", - говорится в сообщении.

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По данным активистов инициативы, врачам грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.343 (влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, и ч.1 ст.366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

"Главврач кардиодиспансера (Олег - УНИАН) Мазуряк не в первый раз скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного рассмотрения. Еще печальнее - что Мазуряк подставил свой коллектив, и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой " услуги" заказчику Екатерины Гандзюк - потеря врачами должностей, высокие штрафы или даже лишение свободы", - отмечают активисты.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что Мангер в больнице. Его адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный.

16 июня утром во исполнение постановления следственного судьи сотрудники СБУ задержали Мангера и доставили его в суд для избрания меры пресечения.

Приступить к рассмотрению ходатайства суд смог лишь 18 июня после обеда, когда подозреваемому во второй раз отказали в отводе судьи. Прокуратура недовольна, что сторона защиты намеренно затягивает дело, чтобы в 7 утра 19 июня истек срок задержания Мангера.

В ночь на 19 июня суд арестовал Мангера без альтернативы внесения залога.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Зато защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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